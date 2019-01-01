На Седова автомобиль сбил двух девушек и врезался в эвакуатор





На улице Седова автомобиль марки Volkswagen Polo сбил двух человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшими оказались девушки 17 и 18 лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном соответственно.





После наезда на пешеходов иномарка врезалась в эвакуатор. Известно, что за рулём находился мужчина 25 лет. С ним была женщина 26 лет, которая также получила травмы.





Подробности случившегося устанавливаются. Правоохранители начали проверку по этому делу.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Седова в ДТП с участием полицейской машины пострадала 7-летняя девочка . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Сегодня, 10 января, примерно в час дня в Невском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.