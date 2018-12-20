Вице-губернатор Петербурга Бондаренко заявил, что у него есть «лопата Беглова»





Он отметил, что инвентарь с надписью «лопата Беглова» также есть у председателей Комитета по благоустройству и Жилищного комитета, сообщает "Фонтанка".





Напомним, девятого января на заседании в Смольном врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил недовольство уборкой дорог Северной столицы и распорядился выдать главам районов города по лопате для уборки снега.





"Каждому главе района выдать по лопате с надписью «лопата Беглова». Приеду в район - проверю, есть лопата в багажнике или нет», - сказал врио губернатора.





Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал о том, что уже приобрел «лопату Беглова».