В Петербурге установили порядок выплат медикам, переехавшим в села





Речь идёт о врачах и фельдшерах, которые приехали работать в пункты с численностью населения менее 50 тыс человек – села, поселки городского типа, рабочие поселки или города.





Выплата будет единовременной, то есть сумму перечислят лишь один раз и всю сразу. Для врачей она составит 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс рублей.





В частности, выплаты коснутся сотрудников Психиатрической больницы №1 имени Кащенко в селе Никольском Ленинградской области.





Ранее Gazeta.SPb писала волонтеры-медики принесут #ДоброВСело в Ленинградской области . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

















В Северной столице 10 января определили порядок выплат медикам, которые переехали в села. Соответсвующее постановление подписал Александр Беглов. Об этом сообщает Смольный.