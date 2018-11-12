Житель Петербурга выплатил долг в первый рабочий день года, чтобы не лишиться Range Rover

В Западном ОСП Приморского района УФССП России по Петербургу возбуждено исполнительное производство в отношении 50-летнего гражданина, который задолжал коммунальщикам почти 245 000 рублей.



Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках, а также наложил запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства Range Rover.





В ходе первого в 2019 году рейда сотрудники Специализированного межрайонного отдела по совершению отдельных исполнительных действий Управления ФССП России по Петербургу выявили автомобиль должника на одной из автомагистралей города.





Мужчине разъяснили, что в случае неуплаты долга транспортное средство отправится на штрафстоянку. Автовладелец незамедлительно погасил задолженность в полном объеме, чтобы не остаться без люксового внедорожника.





Судебные приставы мобильной группы «Поток» взыскали с автомобилиста крупную задолженность по квартплате. Мужчина накопил долг перед коммунальной службой в размере почти 245 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу.