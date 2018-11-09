У интернет-газеты “Фонтанка” появился новый владелец

Сегодня, 10 января, стало известно, что интернет-изданием “Фонтанка” будет владеть Виктор Шкулев – он выкупил контрольный пакет акций АО “Ажур-медиа”. Об этом сообщается на сайте газеты.



Новый владелец – популярный медиаменеджер и основатель проекта Hearst Shkulev. В проект, в частности, входят глянцевые бренды: Elle, Elle girl, Elle, Maxim, Psychologies, "Антенна-Телесемь", StarHit, "Вокруг Света", Woman's Day, Woman.ru.



Собщается, что пять основателей “Фонтанки” по-прежнему остаются в составе собственников как миноритарные акционеры.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что издания "Невское время", "Вечерний Петербург" и "Смена" прекратят свое существование. (Виктория Елисеева, GazetaSPb).



