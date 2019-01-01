На автомобилях компании «Везёт» жители Петербурга обнаружили рекламу услуг по скручиванию пробега

Объявления на заднем стекле предлагают услуги по скручиванию пробега без следов с выездом к клиенту, сообщили Gazeta.SPb гражданские активисты.











Отметим, что в Европы скручивание пробега является незаконным и карается штрафами, а в США считается уголовным преступлением, за которое можно попасть в тюрьму. В России наказание за это пока отсутствует, но известно, что в Госдуме уже готовят соответствующий законопроект.





Активисты готовят обращения в надзорные органы.





Жители Петербурга возмутились рекламой услуг по скручиванию пробега на автомобилях компании "Везет".