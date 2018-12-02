Исаакиевский собор остаётся музеем: РПЦ пока ни при делах





Напомним, что это распоряжение приняли 30 декабря 2016 года. Согласно нему, Исаакиевский собор переходит РПЦ, если та до 31 декабря 2018 заключает соответствующий договор с комитетом.





Однако судьба Исаакиевского собора ещё до конца не решена. Дело в том, что 30 декабря – промежуточный срок и день, когда распоряжение теряет силу. Срок принятия решения о передаче Исаакиевского собора церкви истекает 30 января, то есть церковь еще может успеть подать заявку.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что стало известно, когда решится вопрос с передачей Исаакиевского собора РПЦ . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













Русская православная церковь, чтобы к ней в собственность перешел Исаакиевский собор, должна была до 31 декабря 2018 года подать заявку в комитет имущественных отношений. Также необходимо было заключить договор о передаче музейных коллекций в собственность. Этого не произошло – следовательно распоряжение о передаче собора церкви утратило силу. Об этом сообщает городской комитет имущественных отношений.