«Зенит» отказался продавать Эмилиано Ригони «Индепендьенте» за пять млн долларов





Ранее «Зенит» досрочно вернул из аренды аргентинского футболиста Ригони, который полгода играл в составе итальянской «Аталанты».





Как сообщает издание Olé, «Зенит» за досрочное расторжение контракта заплатил итальянскому клубу "Аталанта" почти один млн евро.





Последние полгода Ригони на правах аренды выступал за «Аталанту». В текущем сезоне он провел двенадцать матчей и забил три мяча.





«Зенит» отклонил предложение аргентинского клуба«Индепендьенте» о переходе полузащитника Эмилиано Ригони за $5 млн, сообщает испанская газета Marca.