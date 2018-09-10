В Петербурге организация и ее руководитель оштрафованы за продажу алкоголя поздним вечером





В ходе проверки выяснилось, что около 23 часов вечера была продана крепкая алкогольная продукция, в связи с чем, прокуратура района в отношении ООО «Сфинкс» и его генерального директора возбудила дела об административном правонарушении.





Организации и ее руководителю назначены штрафы в размере 100 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге находчива я предпринимательница обвиняется в незаконном обороте алкоголя.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Прокуратура провела проверку в круглосуточном магазине на улице Седова, деятельность в котором осуществляет ООО «Сфинкс», сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.