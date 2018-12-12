Гатчинский дворец отреставрируют почти за 140 млн рублей





Сейчас администрация музея объявила четыре тендера на проведение восстановительных работ. Их общая стоимость – 136 млн рублей. Финансирование будет вести сам музей.





Прием заявок на участие в тендере уже начался. Победителей выберут 30 января, 5, 18 и 22 февраля.





Отмечается, что в планах реставрация окон, перехода и комнат. Работы могут занять до 340 дней.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице началась реставрация фасада Исаакиевского собора . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





В 2019 году Гатчинский дворец музея-заповедника “Гатчина” в Ленинградской области подвергнется частичной реставрации. Об этом соощает РосТендер.инфо.