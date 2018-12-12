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Гатчинский дворец отреставрируют почти за 140 млн рублей
15:53
Тэги: реставрация, гатчинский дворец, тендер
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