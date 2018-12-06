Суд оставил под стражей экс - руководителя Ростехнадзора по СЗФО по делу о хищении почти пяти млрд рублей

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Дзержинского районного суда Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-руководителя Ростехнадзора по Северо-Западу Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.





Он останется под арестом до 11 апреля 2019 года.





Адвокаты просили суд изменить Слабикову меру пресечения на домашний арест, сказав, что обвиняемый вину полностью признал, раскаялся, активно сотрудничает со следствием, состояние здоровья Слабикова динамично ухудшается, а все изъятые у Слабикова денежные средства он вернул. "Все до копейки", - пояснил суду один из адвокатов.





Санкт-Петербургский городской суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения





Напомним, Слабиков и его соучастники обвиняется в хищении 4,7 млрд рублей. Как полагает следствие, деньги выводили через коммерческие организации на сторонние счета. Кроме того, во время обысков в квартире Cлабикова было обнаружено почти 1,7 млрд рублей.



