Стало известно, сколько денег жители Петербурга тратили онлайн в новогодние праздники

Пока одни развлекались, другие занимались самообразованием — средний чек петербуржцев за обучающие онлайн-курсы составил 3130 рублей. В праздники многие планировали будущие путешествия — средние платежи за билеты на самолёты и поезда составили 11 830 и 1130 рублей соответственно.





В праздничные каникулы жители Петербурга активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров, которые горожане заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары (средний чек — 1300 рублей), товары для дома (4040 рублей), косметика и парфюмерия (3320 рублей), товары для хобби (2160 рублей), бытовая техника (4390 рублей).





Ранее сообщалось о том, что со ставлен ТОП-5 популярных сма ртфонов на Новый год и Рождество.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В новогодние праздники многие петербуржцы не тратили время на приготовление еды, а заказывали её через интернет. В среднем за раз люди платили за еду с доставкой 2420 рублей. Любители развлечений тоже не тратили время зря: средний платёж горожан за музыку и кино в интернете составил 1620 рублей, за игры — 580 рублей, за билеты на концерты, в кино, театры и музеи — 1530 рублей, сообщает “Яндекс.Деньги».