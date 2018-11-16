Денис Четырбок выступил в защиту граффити “Иван Васильевич меняет профессию”





“Изображение не носит экстремистского характера, не содержит каких-либо варварских надписей и не угрожает безопасности жителей. Так зачем его закрашивать?” – высказался Денис Четырбок.





Напомним, что ранее СМИ писали о том, что граффити с кадоои из известного советского фильма могут уничтожить в связи с обращением в администрацию Центрального района анонимного

граждана.





А раньше на месте этого изображения было граффити с Юрием Шевчуком. О его судьбе также рассказала Gazeta.SPb.

(Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Депутат Денис Четырбок обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко. Об этом пишет комитет по законодательству ЗакСа Петербурга. Депутат попросил взять ситуацию с закрашиванием кадра из фильма “Иван Васильевич меняет профессию” под собственный контроль.