Сотрудники ДПС устроили погоню за Smart на Десантников (видео)



Очевидцы сняли на видео происходящее.











«Погоня за смартом на ул. Десантников. Машина ГАИ дала команду 'остановиться'. Смарт резко стал сдавать назад и врезался в грузовик. Дальше на видео видно. Сейчас преследуют его по району», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».





В итоге автомобиль нашли на Ленинском, водитель сбежал.





«Еще и на азс строго по разметке круг навернул», - пишут пользователи сети.





«Как в комедии. Один зачем-то уехал, все-равно найдут, вторые зачем-то побежали, дорогу не перекрыли видимо боялись что в них врежется раз уж в большого врезался и будут они пешком ходить пока ремонт машины», - пишет другой комментатор.





В Красносельском районе Петербурга местные жители наблюдали за погоней сотрудников ДПС за водителем Smart, который проигнорировал требование остановиться.