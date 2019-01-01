В Красносельском районе Росгвардия задержала похитителя велосипеда





Сотрудники Росгвардии заметили похожего по приметам на злоумышленника мужчину при патрулировании, когда тот ехал на велосипеде по Ленинском проспекту. Увидев патрульную машину, похититель попытался скрыться, однако был задержан.





Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье “кража”, а велосипед возвращён хозяйке.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге 25-летний парень, укравший из парадной на Тельмана велосипед, стал фигурантом уголовного дела . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Вечером, 8 января, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Красносельскому району Петербурга задержал мужчину. Он подозревается в том, что несколькими днями ранее совершил кражу велосипеда в одной из парадных домов по Ленинскому проспекту. Об этом соощает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.