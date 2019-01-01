В Петербурге выпустят партию брелоков "Подорожник"





Принцип действия будет тот же, что и у обычной карты: пополнение денежными средствами и их дальнейшее спитывание за поездки. Брелоки – это просто более удобный формат проездного, который можно прикрепить, например, к связке ключей.

Тираж составит 50 тыс брелоков. Стоимость каждого – 100 рублей. Приобрести новый электронный носитель можно будет в кассах метро и в офисах продаж СПб ГКУ “Организатор перевозок” по двум адресам: ул. Рубинштейна, 32 и пл. Ленина 8/8.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы смогут пополнять "Подорожник" при помощи мобильного приложения . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









С 14 января СПБ ГКУ “Организатор перевозок” начинает выпуск партии электронных носителей для проездных билетов “Подорожник”. Теперь носители будут доступны в виде брелоков. Об этом соощает представитель компании.