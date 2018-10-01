Более пяти тысяч зараженных импортных цветов будут уничтожены в Петербурге

В Петербурге при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля пяти партий срезанных цветов, прибывших из Латвии и Литвы грузовыми автомашинами на склады временного хранения в городе Кронштадте и поселке Шушары в срезанных хризантемах, происхождением из Германии и Нидерландов, в розах и гвоздиках, происхождением из Колумбии были выявлены живые насекомые, сообщили Gazeta.SPb в Управления Россельхознадзора по Петербургу и Лениобласти.





Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).





В соответствии с действующими нормативно - правовыми документами в области карантина растений, более пяти тысяч срезанных цветов, в которых были выявлены карантинные объекты, направлены на уничтожение.



