ГАТИ не устроила зимняя уборка в Петербурге. Сотрудники нашли 200 нарушений

Государственная административно-техническая инспекция провела проверку и оценила качество уборки снега в Петербурге. В зоне ответственности ГАТИ лежит задача контролировать своевременную уборкой снега и наледи с крыш и фасадов нежилых зданий и прилегающей к ним территории, объектов улично-дорожной сети.





Выборочный осмотр 840 зданий привел к выявлению нарушений на 198 точках. В отношении владельцев объектов и элементов благоустройства ведутся процессуальные действия по привлечению к административной ответственности.