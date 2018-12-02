|
Сегодня
10 января, четверг
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
ГАТИ не устроила зимняя уборка в Петербурге. Сотрудники нашли 200 нарушений
14:42
Тэги: гати, снег, уборка снега
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге выпустят партию брелоков "Подорожник"
- Более пяти тысяч зараженных импортных цветов будут уничтожены в Петербурге
- Браконьеры получили условные сроки за вылов ценного судака в Ленобласти
- Дело об избиении главного медика УФСИН Петербурга дошло до суда
- Племзавод «Бугры» хотят через суд обязать ликвидировать свалку в Ленобласти
- Станция “Невский проспект” на два месяца меняет режим работы из-за ремонта
- В Петербурге участники преступной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 127 млн рублей
- Неоднократно судимый житель Подмосковья с осени 2018 года насиловал несовершеннолетнюю в Тарасово
- Суд приговорил 15 годам лишения свободы жителя Петербурга, который зарезал свою жену
- Петербургский застройщик устранил нарушения, ущемляющие права участников долевого строительства
- На КАД Great Wall сбил двух мужчин, которые вышли на дорогу после ДТП. Один погиб (видео)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
9 января
25 декабря 2018
9 января
9 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.