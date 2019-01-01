Браконьеры получили условные сроки за вылов ценного судака в Ленобласти



Установлено, что браконьеры на судне в акватории Ладожского озера выловили более 360 экземпляров ценной промысловой породы рыбы – судака с помощью рыболовецких сетей.





Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.





Браконьерам назначены условные сроки от восьми месяцев до двух лет.





Шесть жителей Ленобласти обвиняются по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД РФ по СЗФО.