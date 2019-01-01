Дело об избиении главного медика УФСИН Петербурга дошло до суда





Из материалов дела известно, что 23 ноября 2017 года Бахлины и Белов на улице Дыбенко напали на начальника медико-санитарной части УФСИН Петербурга и Ленобласти Бадрудина Дамаданова. Налетчики нанесли пострадавшему больше десяти ударов металлическими прутьями и пролмили череп.





Тогда возбудили дело о покушении на убийство по найму. Однако сейчас утверждено обвинительное заключение лишь об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Подсудимые находятся под подпиской о невыезде.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге задержаны полицейские и сотрудник УФСИН, промышлявшие контрабандой оружия . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Невский районый суд 10 января, зарегистрировал уголовное дело в отношении двух налетчиков – Альберта и Владимира Бахлиных и Андрея Белова, передает “Фонтанка”. Они обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.