Племзавод «Бугры» хотят через суд обязать ликвидировать свалку в Ленобласти



Проверка показала, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения было организовано складирование отходов. Собственником земельного участка является ООО «Племенной завод «Бугры». Гендиректор этой компании был привлечен к ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.



В прокуратуру направлены материалы с целью обязать завод ликвидировать последствия загрязнения и захламления земель отходами.





В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области была обнаружена свалка, сообщили Gazeta.SPb представители «Зеленого фронта».