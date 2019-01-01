Станция “Невский проспект” на два месяца меняет режим работы из-за ремонта

ГУП “Петербургский метрополитен” предупреждает гостей и жителей Санкт-Петербурга о изменениях в режиме работы станции “Невский проспект”.





В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 14 января до 29 марта 2019 года режим работы поменяет 1 станции “Невский проспект” (выход на Михайловскую улицу). Два месяца с 16:45 до 18:45 вход на станцию будет закрыт.





Петербургский метрополитен просит пассажиров заранее планировать маршрут поездок.