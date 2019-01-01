В Петербурге участники преступной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 127 млн рублей





Как полагает следствие, обвиняемые в период с октября 2014 по июль 2017 осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Они произвели кассовое обслуживание юридических лиц на общую сумму 1,9 млрд рублей, рассчитывая доход в размере 6,5 % от операций, совершенных в рамках незаконной банковской деятельности. Таким образом прибыль от преступной деятельности составила более 127 млн рублей.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Десять участников организованной преступной группы, состоящей из жителей Петербурга и Республики Башкирии обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.