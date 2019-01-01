Неоднократно судимый житель Подмосковья с осени 2018 года насиловал несовершеннолетнюю в Тарасово

Как стало известно следственному комитету Российской Федерации по Ленинградской области, с июля по сентябрь 2018 года 32-летний мужчина в деревне Тарасово неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девушкой.





У девушки были проблемы со здоровьем, сотрудник следственного комитета также сообщают, что в силу своего возраста и уровня психического развития девочка не могла в полной мере сознавать характер и значение совершаемых с ней действий.





Следователи уточняют, что обвиняемый мужчина точно знал, сколько девушке лет и знал про ее индивидуально-психологические особенности. Ранее мужчина был судим за кражу и имел приводы в полицию.