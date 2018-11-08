Суд приговорил 15 годам лишения свободы жителя Петербурга, который зарезал свою жену





Он обвиняется в убийстве своей жены и попытке убийства своих детей.

Суд установил, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Обуховской Обороны нанес ножом множественные смертельные удары своей жене и ранил своих детей.





Мужчина звонил в полицию и предупреждал о том, что собирается совершить убийство.





Бочкарев вину не признал полностью.





Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти конфликт между бывши ми супругами - газификаторами закончился избиением и угоном Audi.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Невский районный суд Петербурга приговорил Владимира Бочкарева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.