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Петербургский застройщик устранил нарушения, ущемляющие права участников долевого строительства
13:23
Тэги: Будапештская улица, дольщики, застройщики
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