Петербургский застройщик устранил нарушения, ущемляющие права участников долевого строительства

В ходе проверки выяснилось, что организация с физическими лицами заключала договоры участия в долевом строительстве на этот объект, которые содержат условия, ущемляющие права потребителя.



Условия договоров касались установления гарантийного срока качества квартиры, изменения сроков строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, а также правил уступки участником долевого строительства прав требований по договору долевого участия.





Управлением Роспотребнадзора по Петербургу ООО «Группа компаний «Синергия» привлечено к административной ответственности.

Также риняты меры по устранению нарушений закона.













Фото: прокуратура Петербурга Ранее сообщалось о том, что А лександр Беглов заявил, что текущ ие проблемы с дольщиками будут решены в Петербурге к 2020 году.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура проверку соблюдения законодательства о долевом строительстве и защите прав потребителя ООО «Группа компаний «Синергия» при возведении дома на Будапештской улице, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.