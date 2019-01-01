На КАД Great Wall сбил двух мужчин, которые вышли на дорогу после ДТП. Один погиб (видео)





Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на 121-м км КАД столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водители вышли на проезжую часть, чтобы оценить последствия ДТП и установить аварийный знак. В этот момент их сбил Great Wall. Кроме того, иномарка врезалась в поврежденный после аварии Volkswagen Polo. В результате на месте происшествия погиб 62-летний мужчина. Второй мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.









Сейчас ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





На 121-м км КАД сегодня в 6:15 произошло смертельное ДТП.