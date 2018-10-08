В Калининском районе нашли пенсионера с простреленной головой и предсмертной запиской

Тело пенсионера нашли в его собственной квартире в Калининском районе, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Рядом с телом пенсионера было найдено охотничье ружье ИЖ-58 и отстрелянная гильза.





Правоохранители сообщают также, что рядом была найдена записка, еще одно охотничье гладкоствольное ружье иностранного производства.



Помимо этого, медицинские документы, свидетельствующие о тяжелой болезни погибшего.