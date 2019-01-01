Найденные телефон и деньги в Пулково “щедрый” пассажир отдал другу и бортпроводнице. Знакомые щедрость не оценили, а правоохранители да

В УТ МВД России по СЗФО сообщили о “щедром” злоумышленнике, который поделился украденными вещами со своим другом и бортпроводницей.





Обвиняемым оказался мужчина 43 лет. Правоохранителями установлено, что во время прохождения предполетного досмотра пассажир рейса “Санкт-Петербург – Москва” обратил внимание на смартфон и паспорт с денежными средствами, оставленные в ящике для вещей. Мужчина убедился, что за ним никто не следит и присвоил вещи себе.





Далее смартфон он подарил своему другу, а документы отдал бортпроводнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



