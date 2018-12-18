Житель Ленобласти обвиняется в убийстве женщины после совместного застолья





Как полагает следствие, под утро первого августа 2018 года обвиняемый и его знакомая находились в квартире, расположенной на одной из улиц города Кириши, где они совместно распивали алкогольные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, 58-летний мужчина несколько раз ударил свою знакомую ножом в область груди и других частей тела.



Пострадавшая смогла выйти на улицу и присесть на скамейку возле дома обвиняемого, где она скончалась от полученных телесных повреждений.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Житель города Кириши обвиняется в убийстве своей знакомой, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.