За парковку на территории больниц, санаториев и кладбищ Петербурга будут штрафовать

Лидер фракции “Единая Россия” Александр Тетердинко выступил с инициативной запретить парковку автомобилей в “зеленых” зонах Петербурга с особым статусом. Об этом сообщают представители “Единой России”. К особым зонам, уточнили, относятся водоохранные и противопожарные зоны, а также закрытые сады вузов, больниц и санаториев.





Законопроект уже внесен в городской парламент.





К зеленым насаждениям с “особым” статусом также отнесли территорию кладбища, озеленение в границах полосы отвода автомобильных дорог, землеотвода железных дорог, инженерных сооружений.