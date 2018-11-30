Подержанные автомобили в Петербурге стали старше, но дороже

Средний возраст увеличился на 10 месяцев и составил 9 лет и 7 месяцев. Для сравнения самый молодой автопарк в Татарстане, где средний возраст 8 лет и 3 месяца. Самый возрастной автопарк в Новосибирске (13,5), а средний показатель по стране равен 10 годам и 8 месяцам. Увеличение возраста автопарка по итогам 2018 года отмечено во всех регионах.





Лидером в рейтинге по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению остается Volkswagen: 7,6% и 7,6% соответственно. Ближайший преследователь – отечественный ВАЗ с показателями 6,5% и 7,1%. Замыкает тройку лидеров Mercedes - 6,5% и 6,9%.





Топ-3 самых популярных моделей в Петербурге возглавляет общероссийский лидер Ford Focus, который занимает 3,2% от всех продаваемых автомобилей с пробегом в Ленинградской области и долей спроса среди покупателей 3,3%. Следом Opel Astra с показателями 2,0% и 1,8%. На третьем месте Skoda Octavia, которая догнала «астру» по доле спроса - 1,7% и 1,8%.





Самый распространённый тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин 35,9%, а спрос на них составляет 35,1%. Далее - кроссоверы (29,7% и 29,5%), а на третьей строчке хэтчбеки (20,6% и 20,7%).





Средняя стоимость продаваемой машины составила 712 тыс. рублей. Это на 1,5% больше, чем в 2017 году, и на 20,2% больше общероссийского показателя средней стоимости 568 тыс. рублей, сообщает Авто.ру.