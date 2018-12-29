Выяснилось, куда пропал декоративный элемент с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади





Как сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, элемент демонтирован для проведения реставрационных работ.





Напомним, 9 января, около 21:00 наряд патрульно-постовой службы полиции Центрального района обнаружил, что с ограды Александрийской колонны на Дворцовой площади. пропала одна из фигур двуглавого орла.





Выяснилось, куда делся декоративный элемент с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в центре Петербурга.