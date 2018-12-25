На Дыбенко грабитель решил запастись мобильными телефонами на будущее и украл сразу 50

В среду, 9 января, в отделение полиции обратились сотрудники салона связи в Невском районе. По словам заявителей, утром около 10:50 в салон зашел неизвестный и угрожая физической расправой, украл с прилавка магазина 50 мобильных телефонов. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





В салоне на момент кражи находились продавец и молодой стажер. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.