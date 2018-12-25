|
Сегодня
10 января, четверг
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
На Дыбенко грабитель решил запастись мобильными телефонами на будущее и украл сразу 50
11:49
Тэги: невский район, дыбенко, кража, мобильный телефон
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Найденные телефон и деньги в Пулково “щедрый” пассажир отдал другу и бортпроводнице. Знакомые щедрость не оценили, а правоохранители да
- Житель Ленобласти обвиняется в убийстве женщины после совместного застолья
- За парковку на территории больниц, санаториев и кладбищ Петербурга будут штрафовать
- Подержанные автомобили в Петербурге стали старше, но дороже
- Выяснилось, куда пропал декоративный элемент с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади
- В Адмиралтейском районе почти 30 человек травмировались из-за гололеда
- Желание стать владельцем Iphone привело петербуржца к краже
- Жителю Петербурга предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней
- Облаченные в медицинские маски “модные” грабители, вырвали у петербуржца пакеты с одеждой и скрылись
- Ремонтные работы на мосту через пролив Сайменского канала затруднят подъезд к Выборгу
- Из цветочного магазина на Васильевском острове цветы не вынесли, а деньги смогли
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
8 января
4 января
1 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.