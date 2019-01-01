В Адмиралтейском районе почти 30 человек травмировались из-за гололеда

В основном это травмы верхних и нижних конечностей, плеча, ушибы грудной клетки и другие.





В ходе проверки было установлено, что около домов по улице Большой Подьяческой, набережной Канала Грибоедова на тротуаре в зоне для пешеходов со стороны проезжей части имеется наледь.





На проезжей части улицы Садовой и Столярного переулка обнаружено массовое скопление снега.





На момент осмотра территорий улично-дорожной сети по этим адресам мероприятия по уборке территории СПб ГУДП «Центр» не производились.





Прокуратура района в адрес директора организации внесла представление о незамедлительном устранении нарушений и принятии мер по их недопущению, а также поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.





С 1 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в травматологический пункт вследствие травм, полученных из-за гололёда в Адмиралтейском районе, обратилось 29 человек. Из них двое были госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.