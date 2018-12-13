Желание стать владельцем Iphone привело петербуржца к краже

Полиция объявила розыск неизвестного мужчины, который 30 декабря 2018 года похитил мобильный телефон в офисе продаж сотовой связи в Калининском районе. Об этом сообщают сотрудник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Инцидент произошел около 20:00 30 декабря. Материальный ущерб офису составил 54250 рублей.По факту кражи возбуждено уголовное дело.