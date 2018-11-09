Жителю Петербурга предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней





Как полагает следствие, обвиняемый 3 января 2019 года в квартире одного из домов, расположенного в Приморском районе, изнасиловал 12-летнюю школьницу.



Решается вопрос об аресте обвиняемого.



Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.





В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.