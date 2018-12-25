Облаченные в медицинские маски “модные” грабители, вырвали у петербуржца пакеты с одеждой и скрылись

В среду, 9 января, в отделение полиции Выборгского района обратился пострадавший 35-летний мужчина. Заявитель сообщил, что является сотрудником интернет-магазина. В день происшествия он нес заказ клиента домой, но не успел донести. На мужчину напали неизвестные в медицинских масках. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Мужчину, сообщил заявитель, обездвижили аэрозольным баллончиком, который распылили ему на лицо. Грабители с пакетами одежды скрылись с места преступления.





Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.