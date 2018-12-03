Ремонтные работы на мосту через пролив Сайменского канала затруднят подъезд к Выборгу

В ФКУ Упрдор “Северо-Запад” сообщают про ограничение движения на мосту через Западный пролив Сайменского канала на подъезде к городу Выборг.





Так, сообщают специалисты, там будет организовано реверсивное движение до 31 декабря. Движение автомобилей будет регулировать светофор. Скорость движения на участке автодороги ограничена до 40 км/ч.





В свою очередь, с 15 марта до 31 июля 2019 году на мосту будет выполнена установка новых водоотводных лотков из современных долговечных композитных материалов, а также замена асфальтобетонного покрытия и окраска металлоконструкций пролетных строений.