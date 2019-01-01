Из цветочного магазина на Васильевском острове цветы не вынесли, а деньги смогли

В среду, 9 января, рано утром неизвестный ворвался в цветочный магазин на Васильевском острове и угрожая продавщице физической расправой из незакрытого кассового аппарата украл 3 тысячи рублей. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Преступник совершил злодеяние и скрылся с места происшествия. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.