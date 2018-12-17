Взятка сотруднику комитета по природопользованию обернулась обычным штрафом

Прокуратура Центрального района Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Артюша Гилояна, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





Мужчину осудили за попытку дать взятку сотруднику комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Он пытался вручить 150 тысяч рублей главному специалисту отдела экологического надзора Комитета. В ходе оперативно-розыскного мероприятия Гилоян был задержан.





Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.