На шоссе Революции грабители угнали автомобиль и отняли деньги с помощью аэрозоля

Происшествие случилось вечером 9 января. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области сообщают, что около 21:00 на шоссе Революции к 37-летнему мужчине подошли двое неизвестных и распылили в лицо аэрозольный баллончик.



Ослепив водителя Ford Focus, злоумышленники украли сумку с деньгами. После сели в машину мужчину и скрылись с места преступления.

В данный момент размер ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что недетский запой привел несовершеннолетнюю в Детскую больницу . (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)