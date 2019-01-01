Недетский запой привел несовершеннолетнюю в Детскую больницу

В среду, 9 января, около 19:00 несовершеннолетнюю петербурженку 16 лет увезли из квартиры собственного дома в Детскую больницу №5 Приморского района. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Скорая помощь забрала девушку из дома по Богатырскому проспекту. Врачи сообщают, что состояние доставленной девушки тяжелое. Специалисты констатировали острое отравление этанолом.





Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.