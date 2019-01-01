Лжеводопроводчики пытались установить фильтр пенсионеру за 100 тысяч рублей

В полицию города Сосновый Бор с заявлением обратился пожилой мужчина 85 лет. Он заявил, что что к нему в квартиру на улице Малая Земля пришли неизвестные, которые, представившись водопроводчиками. Они убедили пенсионера установить фильтр для очистки воды за 100 тысяч рублей. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Мошенники сказали, что той суммы будет достаточно, чтобы больше не оплачивать коммунальные услуги за водоснабжение. В ходе проверки выяснилось, что мошенники действительно сотрудники фирмы, которая занимается установкой водоочистительных фильтров, но суммы такие не берет.





Полицейские установили, что данные граждане, действительно, работают в организации по установке водоочистительных фильтров, однако денежными средствами пенсионера злоумышленники завладели незаконно, обманным путем.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.