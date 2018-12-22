В 2019 году МЧС пересмотрит свод правил пожарной безопасности

С такой инициативой Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обратились представители общественного движения “За безопасность”.





Активисты предложили внести в федеральное законодательство изменения и обязать все семьи с малолетними детьми, которые проживают в частных и многоквартирных домах, установить в своих жилищах автономные пожарные извещатели.





Инициативу общественников в МЧС поддержали и напомнили о статистике. В России в 2018 году произошло более 100 тысяч пожаров, на которых погибло более 300 детей. За аналогичный период 2017 года погиб 281 ребенок.