Вандалы украли декоративный элемент Александрийской колонны на Дворцовой площади

В среду, 9 января, около 21:00 наряд патрульно-постовой службы полиции Центрального района обнаружил пропажу декоративного элемента с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





В ведомстве сообщают, что в данный момент проходит проверка по факту пропажи. В результате проверки и поиску вандалов будет принято соответствующее решение.







