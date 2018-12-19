В больнице скончался онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

Владислав Шестаков из города Черемхово умер от онкологии в ночь с 9 на 10 января. О помощи трехлетнему мальчику просили президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции в декабре, сообщают “РИА.Новости” со ссылкой на минздрав Иркутской области.





Президента просили оказать содействие в транспортировке к месту лечения Владислава Шестакова. Врачи констатировали, что мальчика нельзя перевозить и он скончался.





Для мальчика, после просьбы на пресс-конференции, создали все условия, сообщала ранее уполномоченный по правам детей в Иркутской области Светлана Семенова.