Участника хакерской группировки “Шалтай-Болтай”, вскрывающей компромат на чиновников, выпустили из тюрьмы

Некогда участника хакерской группировки “Шалтай-Болтай” Константина Теплякова решением Колпинского районного суда Петербурга освободили условно-досрочно освобожден, сообщает ТАСС.





Тепляков, по словам адвоката, неоднократно был поощрен администрацией колонии, поддерживает связь с родственниками и имеет работу.





Напомним, два года назад Тепляков был приговорен к трем годам лишения свободы за причастность к хакерской группировке “Шалтай-болтай”.





“Шалтай-болтай” или “Анонимный интернационал” - хакерская группа, которая за 15 месяцев своего существования опубликовала на разных площадках более 75 постов, компрометирующих российских чиновников. Участники выкладывали личные переписки, взламывала аккаунты не только чиновников, но и крупных СМИ. Полученную информацию продавала чрез интернет.