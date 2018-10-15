3,3 млрд рублей россияне потратили на отечественный кинематограф за неделю

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа озвучил итоги первой недели января. Как отмечают в фонде, новогодние праздник становятся самыми кассовыми для кинематографа. В этом году особой популярностью пользовались киноленты отечественного производства.





За праздничный период отечественные кинотеатры посетило 16,7 млн зрителей, которые приобрели билеты на общую сумму в 4,5 млрд рублей.





Уточняется, что 12 млн зрителей отдали предпочтение отечественным лентам в праздничный период.