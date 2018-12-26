Дмитрию Билану надоел “перебор” в поп-индустрии, и он предложил ввести цензуру

Мнение ввести цензурный комитет или структуру за соблюдением цензуры в отечественной музыкальной индустрии певец Дмитрий Билан высказал на фестивале Russian Music Festival.





Певец считает, что сегодня на российскую музыку большое влияние оказывают западные исполнители, а там “творится какой-то хаос”. Чтобы не погрузиться в “треш” и вседозволенность, необходимы рамки, ограничивающие свободу высказывания музыкантов.





Для этого, по мнению Билана, необходимо создать целую структуру, которая смогла бы оценивать музыкальных исполнителей и контролировать их.